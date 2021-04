Suspeito é preso em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:05

Duque de Caxias - Policiais militares do 15º BPM prenderam um criminoso com uma moto roubada no bairro de Imbariê, nesta quinta-feira (08). Ainda de acordo com os policiais, o elemento também estava com uma granada, rádio transmissor e material entorpecente.

O suspeito foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elísios), onde permaneceu preso.