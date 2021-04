Fundec abre mais de 200 vagas de cursos em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 19:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, vai iniciar, nesta quinta-feira (15), o período de inscrições para mais de 200 vagas em cursos presenciais de 10 semanas, para alunos com idade a partir dos 10 anos. Ao todo, serão oferecidas oportunidades para dez cursos, em seis Centros de Ensino. O sorteio das vagas será realizado no dia 26/04 e a lista de sorteados estará disponível no dia 27/04, no site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br).



As vagas disponíveis são para os seguintes cursos: Excel Avançado; Informática Essencial; Barbeiro (assistente); Cabeleireiro (Arte Afro nos cabelos); Cabeleireiro (assistente); Instalações Elétricas e Prediais; Maquiagem e Design de Sobrancelha; Norma Regulamentadora 10 (NR-10); Oficina de Informática Bits; Oficina de Inglês Kids.

Centros de Ensino que serão realizados:



- Polo da Beleza Casa do Tenório

- Polo da Indústria

- Unidade Gramacho

- Instituto Zeca Pagodinho

- Posto Avançado Móvel 1 (Santa Cruz da Serra)

- Posto Avançado Móvel 2 (Praça do Galo)



Os interessados terão até o dia 21 de abril para realizar a inscrição, que poderá ser feita através do site da Fundação (www.fundec.rj.gov.br) ou presencialmente nas unidades. Para mais informações, entre em contato através do Whatsapp (97464-6089).