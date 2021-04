Batalhão de Caxias diminui índices de criminalidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 13:00

Duque de Caxias - De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o 15º BPM (Duque de Caxias) fechou os últimos meses, sob o comando do tenente-coronel Alexandre Mescolin dos Santos, expressiva queda nos índices de criminalidade na região. Dentre eles, roubos em geral e de veículos, além de homicídios. Quando comparado com os meses de janeiro a março, no período de 2020 e 2021, o roubo de carga caiu em 19,3%, roubo de aparelho celular 62,4%, roubo de rua 26%, roubo de veículo 16,6%, estupro 28,2%, entre outras reduções.

A diminuição nas estatísticas se deve também à intensificação do policiamento preventivo, tendo como objetivo tornar cada vez mais constante a queda de registros de crime na cidade. O trabalho ostensivo dos policiais militares resulta na diminuição da ação dos criminosos.