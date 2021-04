Polícia prende quatro durante operação contra roubo de cargas Reprodução

22/04/2021

Duque de Caxias - Quatro suspeitos foram presos, na tarde desta quarta-feira, 21, no bairro de Imbariê, no Conjunto 22 de abril. De acordo com informações, a Polícia Militar fazia uma operação na região para coibir o roubo de cargas. Com os criminosos, a PM apreendeu uma pistola glock e farto material entorpecente.



A ocorrência foi registrada na 62° DP (Imbariê), para apresentação dos fatos. Os presos foram autuados por tráfico de drogas.