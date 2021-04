62ªDP (Imbariê) Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 10:39

Duque de Caxias - Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (28/04), um homem pelo crime de receptação. Ele foi capturado após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.

Segundo os agentes, as investigações apontaram que, em um novo cadastro do aparelho de celular roubado na circunscrição da 62ª DP, constava o nome do acusado como proprietário. Em sede policial, o autor informou que adquiriu o telefone, objeto de crime, por meio de um amigo.