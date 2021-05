Guarda Municipal Divulgação/arquivo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 19:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai realizar nesta terça-feira (04/05), às 9h, a entrega das carteiras funcionais aos Guardas Municipais. O evento acontecerá na sede da Guarda Municipal, localizada no bairro Parque Duque e, contará com a presença do prefeito Washington Reis.

Na ocasião, aproximadamente 115 GMs vão receber o documento oficial nesta primeira etapa. A carteira funcional é um documento de identificação das carreiras do serviço público municipal. Essa entrega é o reconhecimento da importância do papel desempenhado por cada agente.

O documento é de caráter pessoal e intransferível, e deverá ser utilizado exclusivamente para fins profissionais.