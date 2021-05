Nova cabine da PM, no bairro Amapá Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 11:11 | Atualizado 04/05/2021 11:13

Duque de Caxias - Os moradores do bairro Amapá, no quarto distrito de Duque de Caxias, passam a contar com mais segurança. Construída pela prefeitura, foi inaugurada, nesta segunda-feira, 3, a nova cabine da PM, localizada na Estrada Rio D’Ouro com a Estrada do Amapá. O bairro tem divisa com Belford Roxo e Nova Iguaçu e cortado pelo Arco Metropolitano.



O prefeito Washington Reis disse que a entrega da cabina da PM no Amapá é uma grande conquista da população e que o governo tem se envolvido com a segurança pública fazendo aportes de recursos.

Nova cabine da PM, no bairro Amapá Eliakin Moura/Divulgação

Publicidade

“Estamos garantindo paz para população, além de investir na revitalização do comércio e do transporte na região”, destacou o prefeito.



O novo posto policial construído pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil conta com área administrativa refrigerada, área de serviço e banheiro. O local também ganhou sinalização horizontal para orientar melhor o fluxo de veículos.

A cerimônia de entrega contou com a presença do comandante do 15º Batalhão da PM, coronel Alexandre Mescolin, coronel Brandão do CPA – Comando de Policiamento de Área, de policiais militares 15 º BPM, dos deputados federal Gutemberg Reis e estadual Rosenverg Reis, entre outras autoridades.