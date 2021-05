Hospital São José será aberto nesta segunda-feira em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 04/05/2021 12:48

Duque de Caxias - Inaugurado no dia 4 de maio de 2020, o Hospital São José, em Duque de Caxias, foi a primeira unidade pública municipal exclusiva para o tratamento da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O complexo hospitalar foi entregue em tempo recorde: com 128 leitos altamente equipados em apenas 42 dias de obra. O investimento de R$ 43 milhões foi garantido com verbas municipal, estadual e federal.

O Hospital São José foi adquirido pela Prefeitura de Duque de Caxias, antes mesmo do primeiro caso do coronavírus ser confirmado na cidade. Desde a inauguração, já foram, ao todo, 1.731 altas médicas registradas. A unidade de saúde só recebe pacientes regulados, ou seja, não presta atendimento de “portas abertas”. Todos os pacientes chegam através do Serviço Estadual de Regulação (SER RJ).

“Adquirimos o Hospital São José estava fechado e todo depredado. Em 40 dias fizemos toda a reforma do prédio. Quando surgiu a pandemia, fomos direto nas fábricas para adquirir equipamentos totalmente novos. Compramos camas, monitores e respiradores. O São José não é um Hospital de Campanha, é um hospital que vai ficar para a cidade. Assim que tudo isso passar, vai virar o Hospital do Coração de Duque de Caxias", afirmou o prefeito Washington Reis.

A unidade fica na Rua Nobre de Lacerda, 126, na Vila Flávia, em Duque de Caxias.