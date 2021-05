Suspeitos são presos em ação contra o roubo em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 14:46

Duque de Caxias - Policiais militares do 15 BPM realizaram a prisão de suspeitos de roubo, nesta segunda-feira, 3, em diferentes bairros de Duque de Caxias. No bairro de Campos Elíseos, os agentes faziam patrulhamento na Rua Actura, quando tiveram atenção voltada para um veículo Renault Logan de cor azul, com três suspeitos. Durante a abordagem, os policiais encontraram celulares, carteira, cartões de Blhete Único e um cartão de banco.

Os suspeitos foram levados para a 60° DP (Campos Elíseos), onde dois foram reconhecidos pelas vítimas que foram assaltadas e ficaram presos. O terceiro foi liberado pelas autoridades policiais.

Lagunas e Dourado

Em outra ação da Polícia Militar, quando em patrulhamento pelo bairro Lagunas, agentes abordaram três suspeitos em um auto Ford Fiesta na cor branca placa. A guarnição já havia sido alertada que, no dia anterior, um veículo do mesmo modelo e mesma cor, havia fugido de uma viatura. Ao realizar consulta, foi constatado que o carro seria clonado. Os acusados confessaram que iriam executar um roubo de cargas na região. Diante dos fatos, os agentes procederam à 60° DP, onde os mesmos permaneceram presos no artigo 180 do código penal. O veículo foi apreendido.

Tiroteio no Beira-Mar

Policiais foram informados de um roubo a veículo na região do Parque Beira-Mar, nesta segunda, 3, quando intensitificou o patrulhamento. Eles viram um carro com as características do roubado, e que não obedeceu a ordem de parada. Houve tiroteio. Os agentes conseguiram deter os criminosos. Os três bandidos foram detidos e levados para a 60°DP. Na delegacia, as vítimas reconheceram os elementos que ficaram presos em flagrante.

Roubo de carga frustado

Agentes do 15 BPM presenciaram um roubo no retorno da Rio Magé com a Rodovia Washington Luiz, nas proximidades do Outlet, e impediram um roubo de cargo. Recuperando: um Caminhão com carga de produtos diversos, uma arma e um suspeito preso.