Publicado 14/05/2021 13:52

Duque de Caxias - Três homens foram presos, na manhã desta sexta-feira, 14, nas proximidades do Caxias Shopping. Com eles, foram encontradas diversas peças de roupas e óculos furtados da loja “Renner”. De acordo com informações, policiais do 15 BPM faziam patrulhamento de rotina, quando foram acionados e prenderam os suspeitos em flagrante. Não houve resistência.

Todos foram levados para a delegacia da região, onde o caso foi registrado.