Vacina da segunda dose foi aplicada em Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 21:51

Duque de Caxias - A vacinação com a primeira dose de Astrazeneca segue nesta segunda-feira (17/05) em Duque de Caxias, para pessoas com comorbidades, que tenham idade acima de 39 anos, e com deficiência permanente, acima de 18 anos. Os grupos estão incluídos como prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI).

A Prefeitura de Duque de Caxias reforça que todos deverão apresentar atestado ou receita médica, documento de identificação e comprovante de residência.



A primeira dose de Astrazeneca acontece nesta segunda-feira (17/05), a partir das 7 horas, nos seguintes locais:

- Praça da Mantiquira (Xerém)

- Praça da Prefeitura (Jardim Primavera)

- Praça do Canal Farias (Saracuruna)

- Praça de Imbarie

- Restaurante Popular (Centro)

*Drive Thru e pedestres



- Centro de Saúde Auditiva (Hospital Municipal Dr Moacyr do Carmo)

- CER IV (Sarapuí)

- CER II (Rua Nilo Vieira - Centro)

*Para pedestres



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.



Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Múltipla, Visual, Paralisia Cerebral, Síndrome de down e Transtorno do Espectro Autista.