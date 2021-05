Réplica de fuzil é apreendida em Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 14:35

Duque de Caxias - Durante patrulhamento na Rodovia Washington Luis, na altura do Parque das Missões, em Duque de Caxias, policiais militares do 15º BPM recuperaram um carro roubado. Dentro do veículo os agentes encontraram uma réplica de fuzil e dois celulares.

A ocorrência foi registrada na delegacia da região.