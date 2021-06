Washington Reis participou de reunião sobre concessão da Cedae - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:18

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis participou de uma reunião com o governador do estado Cláudio Castro e outros prefeitos da Região Metropolitana do Rio para apresentação dos resultados do leilão de concessão da Cedae, nesta quarta-feira, 16. A cidade de Duque de Caxias será contemplada com pouco mais de R$ 605 milhões. Com este valor, a prefeitura poderá fazer investimentos em diversas áreas, como construção de creches e pavimentação de ruas.

"São muitos investimentos, com geração de milhares de empregos nos próximos anos. Ficou decidido que nos próximos dias os municípios vão receber 65% desse valor para que possamos fazer investimentos imediatos. Estou muito feliz porque vivemos hoje um grande momento para resolver o problema do abastecimento e do saneamento básico em Duque de Caxias e no estado", disse Washington Reis.

O leilão da Cedae arrecadou em três dos quatro lotes em disputa R$ 22,69 bilhões em outorgas, ágio de 114% em relação aos valores mínimos previstos no edital. A Aegea, hoje a segunda maior operadora privada do país, levou os blocos 1 e 4. Duque de Caxias está no Bloco 4, que inclui as regiões Centro e Norte do Rio e mais sete cidades. A empresa vai administrar as concessões de água e esgoto por 35 anos e deve fazer investimentos de R$ 27,1 bilhões durante o período do contrato.

Durante o discurso, Castro elogiou Washington Reis pela iniciativa de dividir o ágio (valor adicional ao mínimo que era exigido no edital) entre os municípios participantes da concessão. O valor final superou a expectativa de arrecadação inicial, que era de R$ 10,6 bilhões, em 114%.

"Eu acreditei que a Cedae superaria o valor de R$ 10 bilhões. Fiz a proposta e todos os prefeitos presentes foram unânimes em aprovar que parte do ágio da venda pudesse ser dividido entre as cidades. Por isso, Duque de Caxias está recebendo mais de R$ 600 milhões, a capital mais de R$ 4 bilhões", afirmou Reis.

Washington Reis em agenda com vereadores do Rio de Janeiro Divulgação

Encontro com vereadores do Rio

Durante a tarde desta quarta-feira, 16, o prefeito de Duque de Caxias se reuniu com importantes lideranças na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Entre os presentes estavam o deputado estadual Rosenverg Reis, os vereadores Carlo Caiado, Vitor Hugo, Zico, Rosa Fernandes, Bispo Inaldo, Wellington Dias, Márcio Santos, Alexandre Isquierdo, Lindbergh Farias, Dr. João Ricardo e Dr. Rogério Amorim.

Washington Reis em reunião com vereadores do Rio Divulgação



O encontro aconteceu no Palácio Pedro Ernesto, no prédio da Câmara Municipal. Washington Reis foi recebido pelo presidente da Casa Legislativa, o vereador Carlo Caiado. Em pauta, assuntos fundamentais para a Região Metropolitana e o interesse comum de ampliar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, em especial, da capital e da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Questões referentes à oferta de emprego e renda para a população, infraestrutura e segurança também tiveram destaque no encontro.