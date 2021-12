A RJ-103, chamada de Transbaixada, tem ligação com a Rodovia Presidente Dutra - Reprodução

Publicado 13/12/2021 17:02

Duque de Caxias - A implantação do primeiro trecho da Transbaixada, eixo viário que vai conectar a Rodovia Washington Luiz até a Via Dutra, será tratada em audiência pública, nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, na Câmara Municipal de Duque de Caxias. A ideia é que lideranças políticas e a população em geral discutam o projeto do Governo do Estado em parceria com o Governo Federal e Municipal. O prefeito Washington Reis irá participar do encontro.

Serão apresentados pela Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-RJ) detalhes do primeiro trecho da Transbaixada que terá 12 quilômetros ao longo das margens do Rio Sarapuí. O trecho ligando a Rodovia Washington Luiz até a Via Dutra será dragado e ganhará pista dupla, viadutos, pontes, ciclovias e áreas de lazer. A obra vai desafogar também o trânsito nos corredores viários da Baixada Fluminense.

A Transbaixada vai beneficiar milhares de moradores da região, melhorando a qualidade de vida da população, além de facilitar o tráfego de veículos entre as cidades.