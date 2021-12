Caxias assina termo de cooperação com o IFRJ - Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 14/12/2021 13:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, assinou mais um termo de acordo de cooperação técnica com o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro). O objetivo é a oferta de mais vagas nos cursos da instituição federal no próximo ano. No primeiro acordo, foram contemplados 110 alunos de 37 escolas municipais da cidade, nos cursos de Técnico de Petróleo e Gás, Química e Plástico. Todos eles vão cursar o Ensino Médio no próximo ano letivo no IFRJ.



Um dos contemplados com a parceria foi o estudante Lukas Mandu, de 14 anos, da E.M. Professora Dulce Trindade Braga, do bairro Jardim Anhangá. Ele está cursando Química e viu na oportunidade uma forma de mudar de vida:

"Quando eu vi o edital, falei com meus pais que eu gostaria de me inscrever. Fui sorteado e estou abraçando essa oportunidade porque é uma forma da gente sair na frente com um curso profissional de grande prestígio", disse Lukas.



O edital com as novas vagas para o IFRJ será divulgado em breve nos meios oficiais da Prefeitura. Por isso, os pais e alunos precisam ficar atentos no site da administração municipal.



"A assinatura de mais um parceria dessas com o IFRJ é um momento histórico e especial na vida dessas crianças", ressaltou a secretária municipal de Educação de Caxias, Roseli Duarte.