Com 22 anos, completados em 2020, a ONG Guardiões do Mar, tem vasta experiência em economia solidária a partir de ações conservacionistas - Divulgação/Projeto Uçá

Com 22 anos, completados em 2020, a ONG Guardiões do Mar, tem vasta experiência em economia solidária a partir de ações conservacionistasDivulgação/Projeto Uçá

Publicado 14/12/2021 14:11

Duque de Caxias - O Projeto EDUC, desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, está selecionando jovens para atuarem como Agentes Ambientais Comunitários em Duque de Caxias. Os interessados podem ser inscrever até o dia 14 de dezembro, pelo link https://forms.gle/BRzQRPGWHxrvc9uM7.



São oferecidas 7 vagas, sendo duas para formação de cadastro reserva. Os participantes receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 900 mensais, com jornada semanal de 20 horas. Para se candidatar, é preciso ter idade entre 18 e 25 anos.

Entre as atividades que deverão ser desenvolvidas estão: aplicar diagnóstico (entrevistas porta a porta) que vai nortear futuras transformações no território, promover ações para a gestão de resíduos sólidos e conduzir bicicleta adaptada para coleta seletiva de materiais recicláveis, atendendo os domicílios cadastrados nesta fase do Projeto.