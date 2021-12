Caxias celebra Dia dos Direitos Humanos - Divulgação

Publicado 14/12/2021 16:11

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, através do Departamento Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos Individuais Coletivos e Difusos (DEMPPIRD), comemoraram, nesta segunda-feira, 13, o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Restaurante do Povo.



O evento contou com a presença do Papai Noel e personagens infantis, que animaram a celebração junto aos alunos da Escola Municipal Ana de Souza Herdy. Os estudantes ganharam presentes e uma foto com o Bom Velhinho.

Segundo o secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius Boquinha, trazer as crianças para se divertirem e aprenderem de forma lúdica sobre os Direitos Humanos foi mais um acerto do DEMPPIRD.

"Em uma época de tanta violência e desigualdade, aprender sobre essa pauta vai tornar essas crianças adultos melhores no futuro, prontos para levar essas ideias adiante”, afirmou o secretário.



“A Declaração Internacional dos Direitos Humanos é uma conquista alcançada há 73 anos, pois, por muitos e muitos anos, o mundo viveu sem dar o devido respeito e dignidade às pessoas. É muito gratificante vê-los crescerem de forma bonita e igualitária”, disse às crianças o subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, Janyr Menezes.



O evento contou com o apoio do Centro de Cidadania LGBTI Baixada I, Grupo Pluralidade & Diversidade, das Secretarias de Cultura e Turismo e Educação, além do Governo do Estado do RJ.