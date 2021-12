Solicitação de mais doses foi feita na semana passada, diante do aumento na demanda por vacinação contra a gripe - Divulgação/Ascom

Publicado 15/12/2021 15:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, retoma a vacinação contra a Gripe (Influenza), nesta quinta-feira (16), das 8h às 15h, em oito unidades de saúde espalhadas nos quatro distritos do município. Podem receber a vacina contra a gripe todas as pessoas, a partir de seis meses de idade, com destaque para os grupos prioritários (crianças de seis meses ou mais, gestantes e idosos). Não há impedimento ou prazo a ser cumprido para quem foi vacinado contra a Covid-19 receber a vacina contra a gripe, sendo obrigatória a apresentação de documento de identificação e carteira de vacinação.



A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta à população de que, em função do quantitativo limitado de 4.600 doses entregues ao município, a vacinação poderá ser encerrada antes do horário programado, com o término dos estoques de doses nas unidades.

Confira as unidades de saúde que vacinam contra a Gripe nesta quinta (16), das 8h às 15h (ou até o fim dos estoques):

Centro Municipal de Saúde (CMSDC)

Hospital Municipal Duque

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém



Vacinação contra o Sarampo no Jardim Leal

A quinta-feira também será de vacinação contra o Sarampo com o Busão da Saúde, que estará na UBS Fátima de Oliveira Thomaz, no Jardim Leal, das 8h às 13h. Podem ser vacinados contra o sarampo, crianças com atraso na caderneta de vacinação e adultos que nunca foram imunizados, com idade de 6 meses a 49 anos. É obrigatória a apresentação de carteira de vacina e documento de identificação.

A UBS Fátima de Oliveira Thomaz está localizada na Av Pedro Lessa, s/nº, esquina com Rua Bernardino de Campos – Jardim Leal.