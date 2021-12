Campanha de Natal arrecada brinquedos para crianças carentes em Caxias - Divulgação

Publicado 15/12/2021 18:24

Duque de Caxias - A solidariedade está em alta neste fim de ano. O Natal vem se aproximando e diversas famílias carentes de Duque de Caxias contam apenas com a boa ação de voluntários para poder receber algum tipo de presente. O Projeto Semeando Axé, da Arena Cultural Idalina Souza, é um deles e ganhou uma ajuda da Academia Lifefit. A filial caxiense está fazendo uma campanha de arrecadação de brinquedos e roupas infantis.

Os interessados, sejam alunos ou não, podem deixar os donativos em uma caixa na porta do academia. A arrecadação pode ser feita até a sexta-feira, dia 17. A entrega ocorre no domingo, dia 19, com uma grande celebração de Natal para as crianças. A iniciativa atende centenas de famílias da região do quarto distrito do município.“Além das dezenas de brinquedos que já arrecadamos, alguns dos nossos alunos também vão doar cachorro-quente, picolé e vão estar presente no dia da confraternização com a gente. Precisamos ajudar quem mais precisa, ainda mais em um momento tão delicado desses com a pandemia”, disse Ian Tavares, sócio da rede de academia.