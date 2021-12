Vereadores de Caxias se reúnem com representantes da Águas do Rio - Divulgação

Vereadores de Caxias se reúnem com representantes da Águas do RioDivulgação

Publicado 15/12/2021 18:30

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (15), os vereadores de Duque de Caxias receberam os representantes da Águas do Rio, na Câmara da cidade. Dentre os temas discutidos, estavam as metas da empresa e ações de melhorias no abastecimento que vêm sendo desenvolvidas na cidade, além de ser uma oportunidade de esclarecer as dúvidas mais recorrentes sobre as atividades da concessionária.



Para Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio, o encontro buscou enfatizar as iniciativas que a empresa vem tomando para tornar a vida dos clientes cada dia melhor em relação ao acesso à água e esgoto tratados.

“Transparência é um dos pilares da Águas do Rio e esclarecer dúvidas sobre nossas intervenções em prol da população é um dos nossos papéis, que temos desenvolvido de forma primorosa. Estou orgulhoso do quanto já alcançamos em pouco mais de um mês de operação plena”, comentou.



Celso do Alba, presidente da Câmara dos Vereadores de Caxias, avaliou o encontro.

“Várias perguntas nossas foram esclarecidas pela diretoria da Águas do Rio e tenho certeza de que trilharemos um bom caminho. Estamos aqui para defender a nossa população e a parceria com a empresa beneficiará, sobretudo, os moradores”, pontuou.