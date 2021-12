Colégio da Polícia Militar, em Duque de Caxias - Doivulgação/Eliakin Moura

Colégio da Polícia Militar, em Duque de CaxiasDoivulgação/Eliakin Moura

Publicado 16/12/2021 17:48

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro vai celebrar, nesta sexta-feira, 17, às 8h, três anos de inauguração da instituição de ensino localizada em Duque de Caxias. Durante a solenidade de aniversário, serão entregues aos alunos medalhas e certificados conquistados em olimpíadas de conhecimento realizadas durante o ano letivo 2021.



Serão homenageados os alunos que participaram e concluíram todas as fases da Olimpíada Nacional em História do Brasil (OHNB), da Olimpíada Nacional de Ciências e da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA). Ainda durante o evento, serão apresentados novos projetos que serão desenvolvidos durante o ano letivo de 2022.



Segundo a direção da unidade, a Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias) está em tratativa com a Universidade de Guadalajara com o objetivo de promover um intercâmbio cultural com os alunos da instituição.

“Este projeto tem a proposta de proporcionar o desenvolvimento e a fluência do idioma espanhol”, explicou a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso.



Ainda segundo a comandante, serão apresentados projetos pedagógicos importantes para o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes.

“Temos um projeto específico para os alunos do 9º Ano de Escolaridade. A Secretaria Nacional da Juventude indicou o IFRJ a fim de desenvolver junto a estes estudantes um projeto de Iniciação Científica”, contou.