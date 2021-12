Defesa Civil de Caxias - Divulgação

Publicado 30/12/2021 19:30

Duque de Caxias - A Superintendência Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, devido à previsão de chuva, de moderada a forte, na Região Metropolitana nas próximas horas, a cidade entrou em Estágio de Atenção, na noite desta quinta-feira (30/12). As chuvas que caíram no final da tarde no município provocaram alagamentos nos bairros Olavo Bilac e Campos Elíseos. Não foram registradas ocorrências até o momento.

A Defesa Civil pede aos moradores que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.