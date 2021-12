Obras para melhorar abastecimento de água em Caxias avançam - Divulgação

Publicado 30/12/2021 19:45

Duque de Caxias - A cidade de Duque de Caxias completa 78 anos nesta sexta-feira (31) com a perspectiva de mudanças no saneamento básico, a partir das obras de recuperação, melhoria e ampliação dos sistemas de água e esgoto, que já estão sendo realizadas pela Águas do Rio.



Diversas obras estão em execução ou já foram concluídas, como a substituição e implantação de redes de água nos bairros São Bento, Itatiaia, Vila Guanabara, Parque Felicidade e Jardim Primavera. Ao todo, mais de 8,5 mil pessoas já foram beneficiadas. Os moradores sentem a diferença no abastecimento.

“A Águas do Rio está conseguindo dar conta do recado! Desde que a concessionária chegou, muita coisa mudou. Já ficamos quatro meses sem água e agora a água chega com regularidade em nossas casas. Sempre estamos vendo os colaboradores nas ruas. Nada mais justo do que agradecer o excelente trabalho e o esforço no dia a dia para conseguir atender a população”, avalia Tiago Costa, morador do bairro Beira Mar.



Nos primeiros meses de operação, a empresa investiu também em melhorias operacionais na Estação de Tratamento de Água Taquara, que teve um aumento da capacidade de quase 20%. Isso significa 64 mil litros de água a mais por hora. Os benefícios são sentidos nos bairros Jardim Rotsen, Taquara, Imbariê, Barro Branco, Jardim Anhangá, Nova Campinas, parte de Vila Ema e Vinte e Dois de Abril.



Além disso, a Águas do Rio está implantando e fazendo a substituição de mais de cinco mil metros de rede, com o intuito de ampliar o acesso à água tratada aos caxienses. As obras acontecem de forma simultânea em diferentes bairros da cidade. Em Itatiaia, Vila Guanabara e Parque Felicidade estão sendo substituídos mais de 2,6 mil metros de tubulação, auxiliando em torno de 1.650 pessoas. Já no bairro São Bento, aproximadamente 2,5 mil metros de rede vão levar água potável para 2.280 moradores.



Em Jardim Primavera, com a obra 100% concluída, os quase 600 moradores da rua Aristídes Lôbo já percebem o aumento da disponibilidade de água tratada. As ações não param por aí. No bairro Santa Cruz da Serra, mais de 2 mil metros estão sendo assentados, levando água potável para 4 mil moradores.



“Os problemas nas complexas redes de abastecimento na Baixada Fluminense são históricos. No entanto, seguimos incansáveis na execução do nosso trabalho, com o objetivo de atender com excelência os caxienses. Esse é o primeiro aniversário da cidade com a Águas do Rio em operação e estamos felizes em contribuir para o desenvolvimento do município”, finaliza Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio na Baixada.