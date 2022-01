Biblioteca em Caxias recebe exposição sobre a Bíblia | Duque de Caxias | O Dia

Exposição sobre a Bíblia Sagrada em Duque de Caxias - Divulgação

Exposição sobre a Bíblia Sagrada em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 17/01/2022 09:41

Duque de Caxias - A Biblioteca Municipal Gov. Leonel de Moura Brizola, no Centro de Duque de Caxias, apresenta as exposições “Do Manuscrito ao Digital” e “No Princípio Era o Verbo: O legado da Reforma”. “Do manuscrito ao digital” narra a história da escrita através dos séculos, desde as tábuas de pedra até a era dos digitais, trazendo exemplares raros e históricos do Livro Sagrado.

Exposição sobre a Bíblia Sagrada em Duque de Caxias Divulgação

Já a exposição “No Princípio Era o Verbo: O legado da reforma” traz exemplares raros do livro sagrado, como por exemplo, a bíblia traduzida pelo Dr. Martinho Lutero (concluída em 1534) e conta um pouco sobre o legado da reforma protestante para o mundo. Entre as raridades em exposição, estão uma Bíblia com mais de 500 anos, volumes originais do livro sagrado em vários idiomas, além de uma versão em braile com quarenta e três volumes.

Exposição sobre a Bíblia Sagrada em Duque de Caxias Divulgação



A Biblioteca Municipal Gov. Leonel de Moura Brizola abre para a visitação às duas exposições, de segunda a sábado, das 9h às 17h, e no domingo, das 9h às 14h. A entrada é gratuita.



O evento, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é uma promoção da Associação Batista Caxiense (ABC), Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa-RJ. A Biblioteca Municipal Gov. Leonel de Moura Brizola abre para a visitação às duas exposições, de segunda a sábado, das 9h às 17h, e no domingo, das 9h às 14h. A entrada é gratuita.O evento, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é uma promoção da Associação Batista Caxiense (ABC), Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa-RJ.