Apesar de ser defendido por fabricantes, farmacêuticas e especialistas, o uso do autoteste depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Reprodução internet

Publicado 17/01/2022 10:19

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a semana com uma programação de testagem rápida e vacinação para a Covid-19, em dezenas de unidades de saúde espalhadas nós quatro distritos. Podem fazer o teste rápido para a Covid-19 todas as pessoas que apresentem sinais respiratórios agudos ou, pelo menos, dois dos sintomas listados, façam o teste rápido: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou degustativos.

A testagem também é recomendada para todos aqueles que tiveram contato recente com casos positivos de Covid-19. A administração municipal alerta que a testagem será limitada ao número de senhas disponíveis em cada unidade.



Confira a lista das unidades da rede de Atenção Básica que farão o teste rápido para a COVID-19, de segunda (17) a sexta-feira ( 21), das 8h às 12h:



1º DISTRITO

ESF Beira Mar I e II

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V

ESF Otacílio da Silva l e ll

UBS Alaíde Cunha / ESF Vila Leopoldina / ESF Copacabana



2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos

ESF Parque Comercial

ESF Pilar l e ll

ESF São Bento l e ll

UBS Antonio Granja

UBS José Camilo / USF Parque Chuno



3º DISTRITO

ESF Barro Branco

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll

ESF Imbariê

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e lV

ESF Parada Angélica l, ll e lll

ESF Santa Lúcia l e ll

ESF Taquara l e ll

ESF Parada Morabi l e ll



4º DISTRITO

ESF Santo Antônio da Serra

UBS Barão do Amapá



Vacinação com todas as doses da Covid-19

Duque de Caxias segue também com a aplicação de todas as doses da vacina contra a Covid-19, nas seguintes unidades, das 8h às 12h: Hospital Municipal Duque - CMSDC - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém. As mais de 40 unidades da rede de Atenção Básica também disponibilizam as três doses da vacina, das 8h às 12h. Para a vacinação é obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com foto.

As Gestantes, Puérperas e Lactantes podem receber a primeira, segunda e terceira (para quem completou 5 meses da segunda dose) no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.