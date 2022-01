Águas do Rio faz manobra para melhoras abastecimento de água em Caxias - Divulgação

Publicado 17/01/2022 15:06 | Atualizado 17/01/2022 16:19

Duque de Caxias - Com o intuito de ampliar a oferta de água tratada para os fluminenses, a Águas do Rio realizou interligação de rede na rua Olavo Bilac, em Duque de Caxias. Ao todo, 280 mil moradores foram contemplados com a ação, que também melhora vazão e pressão de água na região.



“Estamos com obras de recuperação, melhoria e ampliação do sistema de água na Baixada Fluminense, pois temos o propósito de mudar o cenário do saneamento básico da região. A interligação de rede foi mais uma ação de melhoria, para que os moradores tenham água tratada com regularidade em suas torneiras”, avalia o diretor-executivo da Águas do Rio, Marcello Dall’Ovo.



As redes de água interligadas fazem parte do sistema que abastece partes de Duque de Caxias e São João de Meriti.

“Eu acompanhei as equipes da Águas do Rio trabalhando dia e noite para concluir o serviço e fiquei muito feliz em ter sido contemplado com a ação de melhoria do abastecimento da nossa cidade”, avalia Valdenir Ferreira, comerciante caxiense.



Ampliação de rede

Além da interligação de rede, as cidades de Duque de Caxias e São João de Meriti também estão sendo beneficiadas com obras de extensão de rede realizadas pela Águas do Rio. A concessionária tem três obras em andamento, contemplando os bairros caxienses São Bento e Itatiaia, além do bairro meritiense São Mateus. Ao todo, estão sendo implantados mais de 6,7 mil metros de rede. Isso significa que moradores que antes não tinham acesso à água tratada, passaram a utilizar esse serviço e têm uma nova realidade para contar.