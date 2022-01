Rio começa a vacinação infantil - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 17/01/2022 16:22

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, dará início nesta terça-feira (18) a aplicação da dose pediátrica da vacina contra a Covid-19 para o público infantil do município. A vacinação acontece das 13h às 16h, somente para as crianças com 11 anos de idade e para aquelas com comorbidades ou deficiência permanente (de 5 a 11 anos), mediante a apresentação de laudo médico.



A Secretaria Municipal de Saúde também alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS da criança.



Confira as unidades de saúde que estarão aplicando a vacina infantil, nesta terça-feira (18), das 13h às 16h, no município. Atendimento para pedestres.

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC)

- Hospital Municipal Duque

- UPH de Xerém

- UPH Equitativa

- UPH Saracuruna

- UPH Imbariê

- UPH Campos Elíseos

- UBS Barão do Amapá

- UBS Sarapuí

- UBS Alayde Cunha (Copacabana)

- UBS José de Freitas (Vila Operária)

- UBS José Camilo (Jardim Primavera)

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)



A administração municipal informa ainda que em função do quantitativo de doses pediátricas recebidas, a programação de vacinação infantil será divulgada diariamente, conforme a disponibilidade de doses no município.