Programa Primeira Chance de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 18/01/2022 09:52

Duque de Caxias - O Programa Primeira Chance 2022 está com inscrições abertas até o próximo domingo, dia 23/01. Criado pela Prefeitura de Duque de Caxias, por iniciativa do prefeito Washington Reis, o Programa Municipal de Aprendizagem contratará 404 jovens, entre 18 e 20 anos de idade, residentes na cidade. O objetivo do projeto é servir como instrumento de fomento ao primeiro emprego, erradicação da pobreza e valorização do trabalho juvenil.

Os interessados em participar do Processo Seletivo deverão acessar o link https://fundec.rj.gov.br/edital.php. De acordo com o edital, os participantes deverão possuir idade mínima de 18 anos, em 01/03/2022, e máxima de 20 anos, 11 meses e 29 dias na data de admissão, exceto para pessoas com deficiência. Nesse caso não há limite de idade. Além disso, os jovens que decidirem participar devem residir há pelos menos dois anos no município de Duque de Caxias.

Vale ressaltar que a inscrição no processo seletivo é gratuita e aberta a qualquer interessado. Segundo o secretário municipal de Administração de Duque de Caxias, Francisco Costa Klayn, a confirmação da inscrição se dará por mensagem automática, no momento da mesma, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a guarda do respectivo comprovante.

“O Programa é um sucesso. Até o momento, já inscreveram-se 4.165 candidatos. Começar a trabalhar ainda na juventude traz mais responsabilidade e um aprendizado essencial aos candidatos. Esta é uma oportunidade muito especial para os nossos jovens porque oportuniza o ingresso no mercado de trabalho em uma instituição que reconhece a importância do primeiro emprego”, declarou o prefeito Washington Reis.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio público, que ocorrerá no dia 25/01, a partir das 10h, por meio de link que será disponibilizado na página www.primeirachance.fundec.rj.gov.br. Já a divulgação dos resultados será publicada no dia 26, também a partir das 10h, no site da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer e Políticas Públicas Sociais de Duque de Caxias (Fundec).