Publicado 18/01/2022 15:04

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias está desenvolvendo um plano de volta às aulas pós Covid-19. A iniciativa acontece de forma online e é dedicada para professores, diretores, pais, alunos e demais funcionários enviarem sugestões para a construção do plano de retorno às aulas pós pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a administração municipal, o objetivo é garantir os cuidados necessários, de acordo com os protocolos de saúde e higienização, para a segurança dos alunos e funcionários.



Vagas remanescentes



As inscrições para as vagas remanescentes da 1ª Fase, destinada aos alunos da pré-escola e do Ensino Fundamental da rede municipal de Duque de Caxias, vão até sexta-feira (21/01). O processo deve ser realizado somente pelo site da Secretaria Municipal de Saúde, no link: https://bit.ly/3nrKm1P.