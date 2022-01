Represa João Pinto, em Xerém - Rui Porto Filho/Divulgação

Publicado 18/01/2022 16:05

Duque de Caxias - A Cedae vai fazer nesta quarta-feira, 19, das 7h às 17h, manutenção para limpeza das estruturas na represa João Pinto, em Xerém, Duque de Caxias. Para executar o serviço, será preciso interromper parcialmente o fornecimento de água para os seguintes locais: Xerém, Mantiquira, Jardim Primavera, Capivari e Saracuruna. A produção de água será retomada após a conclusão da manutenção, podendo levar até 12 horas para ser totalmente restabelecida.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela interrupção temporária do fornecimento para a execução do serviço. De toda forma, a Cedae recomenda aos moradores que economizem água e reprogramem tarefas não essenciais durante o período.