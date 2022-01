Crianças começam a ser vacinadas contra Covid-19 em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 18/01/2022 17:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias começou a campanha de vacinação infantil no município. Para abrir a campanha, o secretário Municipal de Saúde, Dr. Daniel Puertas, esteve na UPH de Xerém e acompanhou a vacinação do menino Giovane Rodrigues de Jesus, de 11 anos, a primeira criança a receber a dose pediátrica contra a Covid-19 em Duque de Caxias. Morador do Parque Eldorado, Giovane estava acompanhando do pai, Gilson Rodrigues da Silva, que falou sobre a importância da vacina para a proteção de todas as crianças.

“Assim que eu soube sobre o início da vacinação para as crianças, já me organizei para trazer o Giovane. Estávamos esperando por esse momento porque eu sei que a vacina traz mais proteção para o meu filho. Lá em casa estamos todos vacinados e só faltava ele. Mas o dia dele chegou!”, declarou Gilson emocionado.



O secretário de Saúde, Dr Daniel Puertas, fez um alerta para todos os pais e responsáveis para que todas as crianças sejam vacinadas. O município está disponibilizando a dose pediátrica para as crianças com 11 anos e para aquelas com comorbidades ou deficiência permanente (de 5 a 11 anos), em 14 unidades de saúde.

“Este é um momento especial e muito aguardado por todos, desde o início da pandemia da Covid-19. Com muito esforço e trabalho, principalmente dos profissionais da saúde, e com a ajuda da população, vamos imunizar o maior número possível de crianças. A vacinação para o público de 12 anos ou mais também segue com muito sucesso em Duque de Caxias. Agora chegou a vez do público infantil, de 5 a 11 anos. Com a chegada de mais doses vamos ampliar a faixa etária, até imunizarmos todas as crianças”, ressaltou o secretário Daniel Puertas.

Quais documentos levar?

A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS da criança. Informa ainda que, em função do quantitativo de doses pediátricas recebidas, a programação de vacinação infantil será divulgada diariamente, conforme a disponibilidade de doses nas unidades de saúde relacionadas.



A vacinação infantil acontece, nesta quarta-feira (19), das 13h às 16h, para as crianças com 11 anos e para aquelas com comorbidades ou deficiência permanente (de 5 a 11 anos), nas seguintes unidades:

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC)

- Hospital Municipal Duque

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

- UPH Saracuruna

- UPH Imbariê

- UPH Campos Elíseos

- UPH Pilar

- UBS Barão do Amapá

- UBS Sarapuí

- UBS Alayde Cunha (Copacabana)

- UBS José de Freitas (Vila Operária)

- UBS José Camilo (Jardim Primavera)

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)