Washington Reis anuncia mudança de gestão no Hospital Saracuruna - Reprodução Facebook

Publicado 19/01/2022 10:25

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis participou, na manhã desta quarta-feira, 19, de um ato simbólico da mudança de gestão do Hospital Saracuruna, o Adão Pereira Nunes. A unidade de saúde passa a ser gerida agora pela Prefeitura de Duque de Caxias. Em vídeo publicado nas redes sociais, Reis anunciou melhorias para o Hospital Saracuruna, como um novo Centro de Imagem, com um novo aparelho de tomografia.

O Hospital de Saracuruna atende pacientes em diversas especialidades, conta com maternidade para gravidez de risco e realiza cirurgias de alta complexidade. O hospital receberá reforma interna e externa, instalação de sistema de incêndio, instalação de mais dois elevadores, reforma geral do telhado, implantação da Estação de Tratamento de Esgoto e instalação de sistema de captação de energia solar. Nas obras serão investidos mais de R$ 30 milhões, em uma parceria da Prefeitura de Duque de Caxias com o Governo do Estado.

Hospital Moacyr do Carmo



Além do Saracuruna, o Hospital Moacyr do Carmo vai receber investimentos de mais de R$ 30 milhões para reforma. Entre os itens reformados estão a troca do piso de todos os pavimentos, reforma dos banheiros, instalação de sistema de incêndio, construção de rampa de emergência, troca de elevadores do hall, instalação de sistema de captação de energia solar e instalação de ar-condicionado.