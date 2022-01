III Colégio da Polícia Militar lança Projeto Oficina do Futuro - Divulgação

Publicado 19/01/2022 17:23

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias, escreve mais um capítulo de sucesso em sua história. Pioneira na Baixada Fluminense, a instituição conquistou duas medalhas de prata e sete menções honrosas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP. A listagem dos premiados da 16ª Edição foi publicada nesta terça-feira, 18.

A OBMEP é um projeto nacional realizado anualmente, desde o ano de 2005, dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. A competição premia com medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa os alunos com melhor desempenho, professores, escolas e Secretarias Municipais de Educação. Na edição de 2021, a Olimpíada teve 53.374 escolas participantes, com 575 medalhas de ouro, 1.725 medalhas de prata e 5.175 medalhas de bronze.

Muito feliz com o resultado, a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana da Conceição, enfatizou o desempenho de todos os envolvidos da instituição localizada em Duque de Caxias. Além disso, a militar ressaltou o trabalho feito pelo professor de Matemática, Joaquim Lins Neto, que também foi premiado nesta edição.

“Desde que foi inaugurado, em 2018, o colégio vem conquistando medalhas e prêmios em diversas áreas. O resultado destas conquistas é consequência de um trabalho pedagógico desenvolvido com muita responsabilidade por todos os profissionais. Nossos alunos também são muito compromissados com o saber. Quero parabenizar todos os participantes e enfatizar o excelente trabalho realizado pela Coordenadora Pedagógica, CB PM Daniele, e os professores de Matemática, Elizabeth e Neto."

A OBMEP é uma competição desenvolvida pelo IMPA (INSTITUTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA) e conta com a participação de escolas públicas e particulares. Foram medalhistas de prata os alunos do lll CPM/ERJ, Pedro Henrique Cavalcante Linhares e Victor Mesquita de Almeida.