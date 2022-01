Grupo no WhatsApp da Águas do Rio ajuda moradores de comunidades - Divulgação

Publicado 20/01/2022 10:50

Duque de Caxias - Criado para estabelecer um canal direto de comunicação e conhecer melhor as necessidades de cada localidade, o programa Afluentes, da Águas do Rio, já atendeu mais de 600 solicitações de líderes comunitários que atuam nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé e São João de Meriti. São pedidos de reparo de vazamentos, desobstrução de rede de água e esgoto, ligação nova, entre outros.



Marcelo Silvério é líder comunitário do Parque Vila Nova e Vila Ideal, em Duque de Caxias. Ele sempre faz solicitações através do grupo no WhatsApp e falou sobre a importância do contato direto com a empresa.

“O Afluentes veio como um socorro para a nossa região. Antigamente não tínhamos a facilidade de entrar em contato, agora sempre sou atendido com muita agilidade. E é a comunidade que agradece”, comentou o líder.



Outra liderança que também usa esse canal é Cristiane Vilela, moradora da Vila Urussay, em Caxias.

“Quero agradecer a Águas do Rio por sempre atender nossos pedidos, que são enviadas no grupo Afluentes. Prontamente resolvem nossa demanda”, afirmou Cristiane.



“O Afluentes ainda é uma forma de dar mais celeridade às demandas dos líderes comunitários, que conhecem intimamente as necessidades de seus bairros. Para que eles consigam resolver demandas na palma da mão, criamos o grupo de WhatsApp e temos equipes exclusivas para atendê-los. É um canal de proximidade e escuta, para que saibam que podem contar com nossa empresa”, avaliou Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada.



A Águas do Rio também recebe solicitação de serviços, através de seus canais de atendimento. Pelo 0800 195 0195, é possível realizar o contato por ligação ou WhatsApp. O cliente também pode usar a Agência Virtual, no site aguasdorio.com.br. A concessionária tem atendimento presencial em 38 lojas físicas. Ou se preferir, baixe o Águas APP (disponível para Android e IOS) e acesse os serviços por lá.