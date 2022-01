Caxias Shopping com promoção de Natal - Divulgação

Caxias Shopping com promoção de NatalDivulgação

Publicado 20/01/2022 11:03 | Atualizado 20/01/2022 11:29

Duque de Caxias - A partir de janeiro, o Caxias Shopping volta a promover atividades infantis gratuitas no mall. A programação, indicada para crianças de todas as idades, acontecerá todo 2º e 4º domingo do mês, sempre às 16h, na praça de alimentação. As atividades vão incluir espetáculos teatrais, oficinas artísticas ou contação de histórias, além de eventos temáticos especiais.

Neste domingo, 23 de janeiro, a criançada vai participar da “Tarde TikTok”. No evento, os pequenos vão aprender as coreografias que fazem sucesso na plataforma e gravar vídeos em um dos três cenários disponíveis: ‘Nuvens Fofas’, ‘Amo Girassóis’ e ‘Raios de Cor’. Depois, a criançada vai editar o vídeo e postar com ajuda dos instrutores. Para participar dessa tarde com muita musicalidade, criatividade e diversão, as inscrições devem ser feitas previamente no site do shopping (caxiasshopping.com.br). Serão seis turmas e a atividade terá duração de 30 minutos. As vagas são limitadas.

As atividades serão realizadas de acordo com as normas de prevenção ao Covid-19, incluindo distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.

Tarde TikTok no Caxias Shopping

Data: 23 de janeiro (domingo)

Horário: 16h

Local: Praça de alimentação

Inscrições: caxiasshopping.com.br

PROGRAMAÇÃO GRATUITA