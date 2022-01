Obra de canalização no Rio Roncador, em Caxias - Divulgação

Publicado 20/01/2022 17:38 | Atualizado 20/01/2022 17:38

Duque de Caxias - O Rio Roncador, que corta o bairro Nova Campinas, no terceiro distrito de Duque de Caxias, será canalizado pela Prefeitura, através de uma parceria com o Governo do Estado, em um trecho de 2.150 metros. O anúncio do início das obras será feito nesta sexta-feira, 22, às 16h, pelo prefeito Washington Reis e o governador Cláudio Castro, no Largo do Gás. O local também vai ganhar uma área de lazer e entretenimento beneficiando moradores de outras regiões, como Barro Branco, Jardim Anhangá e Parque Paulista. As obras vão custar mais de R$ 40 milhões.

Para minimizar os impactos das chuvas que costumam afetar as regiões cortadas pelos cursos d’água na cidade, a Prefeitura ganhou um aliado fundamental no ano passado. O Programa Limpa Rio está sendo executado no município, pela Secretaria de Estado do Ambiente, graças a parceria firmada pelo prefeito Washington Reis e o Governador Cláudio Castro.

O programa estadual já atuou na limpeza e no desassoreamento dos rios nos bairros São Bento, Pilar, Vila do Sapê, Saracuruna, Vila Canaã, Gramacho, Nova Campina, Parque Paulista, Vila Maria Helena, Jardim Olimpo, Jardim Anhangá, Santa Lúcia e Parque Estrela. Agora, em janeiro, o Estado e a Prefeitura estão trabalhando na limpeza dos canais Vala Sete (Vila Maria Helena), Rio Negro (trecho de Imbariê), Farias (Saracuruna), Gaspar Ventura (Pantanal)) e Marilândia (Campos Elíseos).

Executado regularmente nos quatro distritos, o Programa de Combate às Enchentes da Prefeitura, iniciado em 2017, já limpou e desassoreou mais de 300 quilômetros de rios, canais e valões no município. Em algumas regiões, apesar das campanhas de conscientização da população sobre a importância de não jogar lixo nos rios, as máquinas da Prefeitura ainda continuam retirando objetos lançados pelos moradores, como sofás, troncos de árvores, fogões e geladeiras, além de muito lixo despejado às margens dos córregos que deságuam na Baía de Guanabara.