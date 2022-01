Profissional do Samba: Rafael Arantes - Divulgação

Publicado 23/01/2022 01:38

Nota máxima em 2020, a Swingueira de Noel, da Vila Isabel, tem, na diretoria do mestre Macaco Branco, um integrante que tem o samba desde o berço. Criado no bairro, Rafael começou a desfilar no Carnaval na agremiação mirim Herdeiros da Vila, com apenas 5 anos de idade. Incentivado pela mãe, o jovem sambista se tornou ritmista da Azul e Branca no Carnaval de 2010, após desfilar em alas da criança e comunidade na escola do coração. Hoje, além de auxiliar de Macaco Branco desde 2018, é fotógrafo na São Clemente, além de videomaker em um dos canais que produz conteúdo exclusivo do Maior Espetáculo da Terra.

"Sempre fui apaixonado por Carnaval e isso veio muito com a minha criação. Meus pais sempre desfilaram, sempre me levaram em tudo. Desde pequeno esperava o ano todo até chegar o período de ensaios e desfiles. E, muito por isso, acabei construindo esse lado profissional com um braço no Carnaval. Além da bateria, fotografar e gerar conteúdos sobre samba é algo que me realiza demais, aquele velho sentimento de fazer o que amamos".



Antes de integrar a equipe de Macaco Branco, Rafael tinha sido companheiro do atual mestre como diretor de bateria em dois Carnavais. Em 2014, ele foi o sucessor do amigo à frente da ala de tamborins da escola de Noel.



"Desde que entrei na bateria da Vila me dei muito bem com o Macaco, mas acabamos nos aproximando mais em 2013, quando ele assumiu a ala de tamborim, onde eu desfilava. Construímos uma amizade muito bacana dali em diante e, logo em seguida, ele acabou me indicando para substituí-lo no ano seguinte, quando voltou a ser diretor de marcação, também com o Wallan (mestre de bateria na época). Fiquei ali dois anos e acabei saindo para focar em outras questões pessoais enquanto ele continuou como diretor até que recebesse o convite para assumir a bateria. Sempre teve um potencial gigante pra isso e tem mostrado a cada ano que passa. Trabalhar com ele é uma honra".



Mas se no mundo das baterias Rafael defende o Azul e Branco da Vila, o sambista não foge à dose dupla na Sapucaí e também trabalha como fotógrafo na São Clemente. Desde 2015, já ocupou cargos como social media e assessor de imprensa, além de registrar os melhores momentos dos desfiles e preparação da escola da Zona Sul.



"A São Clemente foi uma surpresa, na época. Eu desfilava na bateria até que um amigo me levou até o presidente Renatinho e me apresentou com o intuito de ajudar nas redes sociais da escola. Renato é um cara muito do bem e acabamos gerando uma amizade muito legal. O tempo foi passando, cada ano eu ajudava da maneira que podia e que ele mais precisava, e acho que o samba tem muito disso. Até hoje ajudo nas redes sociais e, principalmente como fotógrafo. E espero continuar nessa jornada por muito tempo. É uma escola muito bacana de se conviver".

Dois anos depois do último desfile, Rafael acredita que é possível que o reencontro com o Maior Espetáculo da Terra ocorra ainda em 2022, mas admite que é preciso um grande planejamento de controle sanitário para que a festa aconteça com segurança para os componentes e admiradores do Carnaval.



Dois anos depois do último desfile, Rafael acredita que é possível que o reencontro com o Maior Espetáculo da Terra ocorra ainda em 2022, mas admite que é preciso um grande planejamento de controle sanitário para que a festa aconteça com segurança para os componentes e admiradores do Carnaval.

"Não dá pra negar que é um cenário muito diferente do normal e acho que não temos que querer justificar o nosso lado em cima de erro ou equívoco de outros. Eu, particularmente, espero que seja pensado um planejamento bem consolidado para garantir a realização e também a segurança de todos os envolvidos. O Carnaval tem uma importância imensa, tanto economicamente como cultural. A gente torce para que essa perseguição que tem acontecido acabe e que realmente enxerguem o Carnaval com a grandiosidade que ele realmente tem".

