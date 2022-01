Hospital Moacyr do Carmo ganhará melhorias - Divulgação

Hospital Moacyr do Carmo ganhará melhoriasDivulgação

Publicado 24/01/2022 14:03

Duque de Caxias - Considerando o cenário epidemiológico de emergência em saúde pública, causada pelo novo Coronavírus, e levando em conta o aumento dos casos de Covid-19, assim como o avanço da campanha de vacinação no município, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, determinou a adoção de novas medidas para a regulamentação do acesso de acompanhantes e visitantes às unidades de saúde da rede municipal.



As novas medidas, em vigor desde o dia 12 de janeiro de 2022, alteram a rotina de unidades como o Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, Hospital de Saracuruna, Maternidade de Santa Cruz da Serra, Hospital Infantil, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Pré Hospitalares (UPH), e determinam que visitantes e acompanhantes de idosos acima de 60 anos e menores de idade, deverão:

- Estar com o comprovante vacinal, de pelo menos duas doses, e apresentar teste antígeno na admissão na unidade. Caso apresente algum sintoma durante o acompanhamento, o mesmo deverá ser encaminhado a atendimento de Síndrome Gripal para avaliação médica e testagem.

- Manter o distanciamento social, o uso de máscaras adequadas e higienização habitual das mãos.



Ainda no caso dos acompanhantes, estes deverão ser permanentes, evitando a troca nessa função. Quanto aos visitantes, caberá à direção das unidades de saúde avaliar e determinar horário e logística, dependendo do setor e/ou serviço específico. A Secretaria de Saúde ressalta que permanece suspensa a visitação a pacientes internados com diagnóstico de Covid-19.



As restrições são fundamentais para conter o avanço da doença na cidade, como explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Daniel Puertas.

“A Covid-19 é uma doença de rápida disseminação e fácil contágio. Por isso, quanto mais pudermos evitar a sua propagação, melhor. As restrições serão muito importantes para nos ajudar a proteger os pacientes internados e também os profissionais de saúde da rede municipal”, destacou Dr. Daniel.



Alguns casos específicos, como pacientes graves, com deficiência ou incapacidade motora, psicológica ou intelectual, são analisados de maneira individual e podem sofrer alterações quanto às restrições impostas na rede. Com relação aos acompanhantes autorizados, os mesmos precisam cumprir todas as medidas de prevenção para evitar a contaminação e propagação do vírus.