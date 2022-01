Profissional do samba: Ewerton Pereira - Arquivo pessoal

Publicado 24/01/2022 14:15

Jovem, mas já cheio de história para contar. Um dos mais respeitados fotógrafos do Carnaval da atualidade, Ewerton Pereira vem se destacando nos bastidores da folia pela qualidade artística apresentada. O profissional é filho de sambistas e se recorda de ter gravado o primeiro samba-enredo ainda com 4 anos.

“Desde criança eu sempre fui antenado e fascinado pelo universo das escolas de samba. Com 4 anos eu já tinha decorado o samba da Viradouro de 1998 de tanto que ouvia o CD. Com 12 anos, eu me juntava com outras crianças do Morro para pegar fantasias antigas que os vizinhos guardavam de carnavais passados para organizar um desfile mirim. O batuque era ao som de panelas, garrafas e latinhas. A escola tinha um casal de mestre-sala e porta-bandeira, rainha de bateria e até comissão de frente”, recorda.Além de fotógrafo e integrar a equipe de comunicação de escolas como Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Cubango, Ewerton atualmente desfila na bateria da Viradouro, tocando tamborim. A primeira vez foi em 2011 na bateria da verde e branco de Niterói. De lá para cá, nunca mais parou.

“Em 2014, com mais idade, consegui me organizar para frequentar os ensaios de bateria da Viradouro e fui muito bem recebido pelo Mestre Pablo que praticamente era meu vizinho e eu não fazia ideia. Como ritmista da Viradouro, conquistei três títulos (2014, 2018 e 2020). Em 2018, fui convidado a compor a assessoria de imprensa do Tuiuti. A escola realizou um desfile que entrou para a história e pude ver minhas fotos circulando na mídia de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. Eram publicações em impressos, digitais e uma foto virou a capa de um livro. Até no site da ONU foi publicada”, afirma.Ewerton também é um dos fundadores e administradores de uma das maiores páginas de Carnaval do país, o Sambistas da Depressão. O grupo surgiu em 2013 com a missão de fazer humor com as coisas que acontecem no carnaval. Com o passar dos anos, entraram para o Instagram, Youtube, Twitter e um portal de informação (com humor) a todos que amam o carnaval. Hoje, são mais de 220 mil seguidores no Facebook e 63 mil no Instagram.“Não sei como consigo dar conta de tanta coisa e ainda manter um outro trabalho durante a semana. Se não for amor ao que faço não sei o que é”, finaliza.