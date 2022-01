Programa Primeira Chance, em Caxias, bate recorde de inscritos - Divulgação

Programa Primeira Chance, em Caxias, bate recorde de inscritosDivulgação

Publicado 25/01/2022 10:46

Duque de Caxias - Criado pela Prefeitura de Duque de Caxias, por iniciativa do prefeito Washington Reis, o Programa Primeira Chance 2022 registrou o maior número de candidatos desde a primeira edição: 4.768 inscrições. De acordo com o edital, a seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio público, nesta terça-feira (25), a partir das 10h, através de um link que será disponibilizado na página primeirachance.fundec.rj.gov.br. Serão sorteadas 404 vagas.

Ainda segundo o documento, o resultado final do sorteio será publicado no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias e disponibilizado no site da prefeitura.

Para o secretário municipal de Administração, Francisco Costa Kain, o Programa Primeira Chance é uma excelente oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. O gestor da pasta ainda explicou que os candidatos sorteados, na forma estabelecida no edital e dentro do número de vagas divulgadas, serão convocados para seu processo admissional por do e-mail fornecido no ato da inscrição.



“A iniciativa é um incentivo ao primeiro emprego, erradicação da pobreza e valorização do trabalho dos jovens residentes no município de Duque de Caxias. Quem for classificado receberá uma bolsa auxílio de R$ 650, auxílio transporte e alimentação. Além disso, passarão por formação técnico profissional para qualificação social e profissional, nas várias áreas da administração pública,” esclareceu o secretário.



Muito feliz com o sucesso do Programa Primeira Chance, Washington Reis ressaltou que o número expressivo de candidatos inscritos para as vagas reforça que é necessário dar oportunidade aos jovens.

“Vou lutar para que, cada vez mais, nossos jovens tenham oportunidades de emprego e possam conquistar um futuro de vitórias”, finalizou o prefeito de Duque de Caxias.