Rio Roncador, em Caxias, será canalizado - Divulgação

Publicado 25/01/2022 11:22

Duque de Caxias - A canalização do Rio Roncador, que corta o bairro Nova Campinas, no terceiro distrito de Duque de Caxias, já é uma realidade. Ao lado do governador Cláudio Castro, o prefeito Washington Reis anunciou o início dessa obra de infraestrutura, que promete acabar de vez com as enchentes na região. A obra de canalização vai ocorrer em um trecho de 2.150 metros e vão custar mais de R$ 40 milhões.



“Cada dia mais a gente quer ajudar Duque de Caxias porque aqui as obras acontecem. As chuvas ocorrem todos os anos é uma obra estruturante como essa vai trazer tranquilidade para o morador. Porque ele não vai mais ficar com medo de ter a casa alagada”, afirmou o governador.

Além da canalização, o local vai ganhar uma área de lazer e entretenimento beneficiando moradores de outras regiões, como Barro Branco, Jardim Anhangá e Parque Paulista. Uma grande ciclovia também será construída ao longo de toda a extensão da obra.



“Uma obra desse tamanho só é possível por causa dessa parceria com o Governo do Estado. E nos próximos dias teremos muito mais lançamentos e inaugurações com a presença do nosso governador”, destacou Washington Reis, ao lado do deputado estadual Rosenverg Reis.



Programa de combate às enchentes



Executado regularmente nos quatro distritos, o Programa de Combate às Enchentes da Prefeitura, iniciado em 2017, já limpou e desassoreou mais de 300 quilômetros de rios, canais e valões no município. Em algumas regiões, apesar das campanhas de conscientização da população sobre a importância de não jogar lixo nos rios, as máquinas da Prefeitura ainda continuam retirando objetos lançados pelos moradores, como sofás, troncos de árvores, fogões e geladeiras, além de muito lixo despejado às margens dos córregos que deságuam na Baía de Guanabara.