Ronald Lopes ensina na web pessoas a sair do sufoco

Ronald Henrique Oliveira Lopes, 26, é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e morou parte de sua vida na cidade de Contagem, localizada na região metropolitana mineira. Sempre enfrentou muitas dificuldades financeiras, mas sempre teve o sonho de vencer e ajudar sua família.



Em sua adolescência para ajudar no sustento de sua casa, fez vários trabalhos como lavador de carros na rua, entregador marmitas, cambista de ingressos na portaria dos eventos e até como motorista de aplicativo.



Mesmo trabalhando em diversas atividades, Ronald ainda passava por uma fase financeira muito difícil em sua vida, mas nunca desistiu de mudar essa realidade. Foi pesquisando na internet, procurando estudar e testar todas as formas de ganhos financeiros que ele traçou o objetivo de ter 10 fontes de renda até o final do ano de 2019.



Foi quando Lopes encontrou o mercado financeiro e passou a estudá-lo e a se apaixonar por ele.

"Em março de 2019, comecei meu trabalho neste mercado onde em apenas um ano aconteceu a grande virada de sua vida. Muita gente me pergunta como sair do vermelho e respondo que planejamento é um norte para tudo", diz Ronald.



Consultoria



Com sua vida começando a melhorar, Ronald estava feliz, mas estava sem um propósito, pois estava ganhando dinheiro para suprir tudo que precisava financeiramente, mas ainda não tinha encontrado algo que o deixasse feliz e o fizesse realizado.



Neste momento foi que ele teve a ideia de ajudar pessoas a conseguirem também mudar de vida e alcançarem o sucesso financeiro. Começou então a compartilhar suas ideias e a ensinar pessoas, assim lançou seus cursos e consultorias em agosto de 2019 e em apenas 6 meses ele alcançou resultados incríveis.



Seu curso alcançou em menos de uma semana o Top 1 da Monetizze, que é a plataforma de gestão e venda de infoprodutos de maior relevância no país premiada internacionalmente. A Monetizze premiou os cursos de Ronald em diversas categorias, principalmente como o mais vendido e desejado.



Hoje Ronald conta com mais de 10 mil clientes em sua consultoria, já formou mais de 20 mil pessoas através de seus cursos, e impacta diariamente mais de 70 mil pessoas nos seus grupos nas redes sociais onde leva dicas de educação financeira e de investimentos.



Ronald não para por aí, seus próximos objetivos é principalmente seguir construindo projetos para gerar cada vez mais oportunidades de rentabilidade no mercado financeiro para seus alunos, clientes e seguidores. Além de também viajar por muito mais países adquirindo e levando conhecimentos, mas principalmente mudanças de vida.