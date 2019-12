Rio - Quem precisa unir qualificação no ensino superior e flexibilização de tempo e espaço tem uma boa notícia. A UniCarioca está com inscrições gratuitas no ensino a distância (EAD) para o primeiro semestre de 2020. As vagas são nos cursos de Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Pedagogia e Marketing, Logística, Processos Gerenciais e Gestão Financeira.

Para ingressar na UniCarioca, é preciso realizar o processo seletivo de avaliação dos conhecimentos da base nacional comum do Ensino Médio, além da Redação. As inscrições são realizadas pelo site https://www.unicarioca.edu.br/ e o resultado do Vestibular sai em até 72 horas após a realização da prova.

Outra forma de ingresso é usando a nota do Enem, que tem validade caso o estudante tenha realizado aprova nos últimos dois anos e média de pontos igual ou superior a 500.

Para quem tem interesse nos cursos de EAD da UniCarioca, poderá ter descontos de até 55%. Há também o programa de incentivo ao estudo EduCarioca, oferecendo bolsas de estudo, de cinquenta por cento, válidas durante todo o curso, para aqueles que possuem renda familiar per capita de até três salários mínimos (R$ 998). Para saber mais sobre o regulamento, basta acessar o site www.unicarioca.edu.br/bolsas-financiamentos/educarioca.

Os interessados nas vagas devem entrar no site da instituição (www.unicarioca.edu.br) ou se inscrever pessoalmente em um dos polos do centro universitário.

O aluno da graduação a distância contará com a mesma carga horária da graduação presencial.