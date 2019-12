Rio inicia semana com 1.876 vagas

Rio - Quem está em busca de um emprego terá muitas oportunidades na próxima semana em todo o Estado do Rio. Isso porque cerca de 1.876 vagas serão ofertadas por órgãos municipais e estaduais. Desse número, aproximadamente 1.200 postos de trabalho estarão disponíveis pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. Os cargos são abrangentes para todos os níveis de escolaridade.

Serão 693 chances para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 530 para candidatos sem deficiência. Quem nunca trabalhou também tem chance de concorrer às vagas.

Algumas funções são para repositor em supermercado, atendente balconista, auxiliar de estoque, empacotador, repositor, operador de vendas, recepcionista, operador de telemarketing, entre outros. A depender do posto escolhido, será necessário ter experiência.

Para saber mais e se candidatar, os interessados devem comparecer a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego (localizados nos bairros de Campo Grande, Méier, Centro, Ilha do Governador, Providência, Guadalupe, Santa Cruz e Tijuca).

O candidato precisa levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS. Se estiver dentro do perfil, receberá o encaminhamento e seguirá para a entrevista da vaga.

Com deficiência

A secretaria municipal ressalta que não há nenhuma possibilidade de aproveitamento de postos das pessoas sem deficiência para aquelas que são destinadas exclusivamente para as pessoas que possuem deficiência e reabilitados do INSS.

As oportunidades expiram e saem do sistema na medida em que são feitos os encaminhamentos. Também podem se encerrar em função de ter acabado o prazo estipulado pelos empregadores para a seleção dos participantes em cada processo seletivo disponibilizado.

Chances com carteira assinada

O Programa Geração Futuro oferece 71 vagas de estágio para ensino médio e superior. As inscrições podem ser feitas no link www.bit.ly/geracao-futuro. Para as vagas permanentes, o interessado deve se dirigir à unidade Sine mais próxima, realizar o cadastramento no sistema e verificar as oportunidades.

Já a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 585 vagas de emprego com carteira assinada, em várias regiões do estado, nas unidades do Sine. Na cidade do Rio são 159 oportunidades. Na Região Metropolitana são 11. Já no interior do estado, estão disponíveis 160 vagas.