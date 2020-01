Quase 80% das pessoas buscam emprego via web

A internet provocou várias mudanças no consumo, entretenimento, metodologias de estudo e, inclusive, na busca por emprego. De acordo com dados da Pesquisa dos Profissionais Brasileiros de 2019 feita pela Catho com mais de 6,2 mil entrevistados, a maioria dos trabalhadores buscam emprego pela internet, sendo que 78% procuram em sites de vagas. Em média, quem está atrás de uma oportunidade de emprego nas ruas, que bate de porta em porta, gasta cerca de R$ 300 ao mês, segundo cálculo da plataforma Catho. Esta conta leva em consideração custos como transporte, alimentação, impressão de currículos e internet móvel. Nesse sentido, os dados reforçam a importância do universo online para otimização de gastos, bem como o alcance às vagas, muito mais ágil e maior no âmbito digital. PODER DA TECNOLOGIA Para a gerente sênior da Catho, Tábitha Laurino, as informações confirmam mais uma vez o poder da tecnologia, inclusive no momento da contratação, alinhando expectativas de candidatos e também recrutadores. "A tecnologia é capaz de 'aprender' interesses de candidatos e recrutadores a partir de suas ações, buscas na internet, comportamentos e dados informados, ambas ferramentas facilitadoras para a contratação", afirma. Outro ponto identificado na pesquisa foi o meio com que esses profissionais conseguiram retorno para entrevistas, reforçando mais uma vez a efetividade de internet. Segundo o levantamento 53% conseguiram um agendamento com o recrutadores por meio de sites de emprego.

Plataformas ajudam na procura por vaga

Para a gerente sênior da Catho, Tábitha Laurino, as buscas por meio das plataformas de emprego se sobressaem devido ao uso de Inteligência Artificial (IA), ou seja, a união da qualificação e comportamento do candidato, em cruzamento com os requisitos das vagas anunciadas e preferências dos recrutadores.

"Trabalhando palavras-chave específicas da área de atuação e, muitas das vezes presentes na descrição de vaga, aumentam-se as chances do candidato ser visto e a entrevistar ocorrer. Ao final, todos ganham, pois com menos tempo perdido e currículos mais aderentes às vagas, a chance de encontrar o candidato e o emprego ideal, são muito maiores", explica.

