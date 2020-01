Escola Firjan Sesi oferece 402 vagas gratuitas em São Gonçalo e na Tijuca

Terminam nesta quarta-feira as inscrições nas 402 vagas gratuitas de Ensino Médio e Técnico da Escola Firjan Sesi, nas unidades da Tijuca e de São Gonçalo. O edital está disponível na internet, no site das escolas (http://www.escolafirjansesi.com.br/), onde devem ser feitas as inscrições, com posterior confirmação na escola de interesse. As vagas são para os turnos da manhã e tarde, com início das aulas previsto para o dia 5 de fevereiro.

Além da grade curricular do Ensino Médio, os estudantes poderão se formar nos seguintes cursos: Técnico em Edificações, Técnico em Sistemas de Energia Renovável, Técnico em Confeitaria e Técnico em Alimentos.

Segundo Giovanni Lima, gerente de Educação Básica da Escola Firjan Sesi, a proposta da dupla certificação busca complementar a educação básica com a profissional para facilitar a conquista do primeiro emprego.

O aluno terá uma boa formação no Ensino Médio, tendo contato com todas as suas particularidades, mas também sairá tecnicamente preparado para a formação pela qual optar, facilitando a sua inserção no mercado de trabalho", diz Giovanni.

A inserção do Ensino Técnico já começa no primeiro ano da formação estudantil. No turno escolhido, o aluno irá cursar todas as disciplinas da Matriz Curricular do Sesi e, no contraturno, dois cursos de Iniciação Profissional no Senai, já no primeiro semestre. O objetivo desses dois cursos, explica Giovanni, é fazer com que o aluno experimente as opções de formação para definir o curso técnico que irá frequentar no segundo semestre.

PREPARATÓRIO PARA ENEM

No segundo ano, o curso técnico terá início no contraturno da formação de Ensino Médio convencional. Já no terceiro ano, além de dar prosseguimento à formação de nível médio, o aluno poderá optar pelo curso preparatório para o Enem, ou por estágio referente ao curso técnico escolhido.

PROVA DE SELEÇÃO

As 402 vagas (340 na Tijuca e 36 em são Gonçalo) são voltadas prioritariamente para os dependentes de industriários ou de ex-industriários, mas também contemplam alunos em geral. As provas serão no dia 23, das 9h às 12h, com 60 questões de múltipla escolha sobre Português, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Editais no link: www.escolafirjansesi.com.br/escolasesi/processo-seletivo/turmas-2020-