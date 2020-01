Especialista orienta investidores no Rio

Um dos principais especialistas em internacionalização de empresas do Brasil, Robert Janssen ministra, nesta quinta-feira, workshop "Investors Insights Bootcamp – Silicon Valley’s Mindset Investing in Startups", na Assepro Rio, das 8h às 17h30. O encontro cobre as questões mais importantes que investidores devem considerar quando decidem apoiar startups. O conteúdo é baseado em algumas das melhores práticas desenvolvidas no Vale do Silício, principal ecossistema de inovação dos Estados Unidos.

"Atualmente, mais de 40% do capital de risco nos Estados Unidos está sob a gestão de empresas do Vale do Silício. Com base nesse conhecimento e experiência do Sand Hill Angels, um dos principais grupos de investidores anjo do Vale do Silício, desenvolvemos o workshop para capacitar investidores no Rio", diz Robert Janssen.

Durante o workshop serão apresentados aos participantes o mindset dos investidores do Vale do Silício e um modelo diferenciado para avaliar oportunidades de investimentos em startups, além de conceitos usados para processos de execução, métricas e monitoramento de performance das startups.

No dia 21, também na Assepro, Robert Janssen comanda o workshop MentorRanks Boot Camp – Mentoria para Startups. A atividade, também das 8h às 17h30, busca capacitar empreendedores e investidores a alcançar uma jornada vencedora por meio da aplicação de um conteúdo baseado nas melhores práticas internacionais e do Vale do Silício.

A Assepro fica na Rua Praça Pio X, 55, sala 901, no Centro do Rio.

Sobre Roberto Janssen



Americano parcialmente educado no Brasil, Robert Janssen é um executivo e empreendedor que acumula mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de negócios internacionais, com foco especial nos setores de TI, Educação, Saúde, Energia, Varejo e Agtech. Janssen ministra os programas de imersão corporativa da OBr.global no Vale do Silício.