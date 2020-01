Souza Cruz oferece vagas para consultores de venda em nove estados

Já se foi o tempo em que trabalhar em área Comercial significava apenas vender e bater metas. Com a constante mudança do mercado de trabalho, os novos profissionais do ramo agora são valorizados por habilidades e experiências diversificadas, que vão muito além da tradicional venda ou extração de pedidos. Pensando nisso, a Souza Cruz, líder do setor de tabaco no Brasil e parte do Grupo British American Tobacco, está lançando um programa de desenvolvimento exclusivo, que visa capacitar e formar futuros consultores comerciais da companhia.



O Commercial Academy, como é chamado o programa, terá a duração de até três anos e vai contemplar aulas virtuais e treinamentos práticos, além de mentoria especializada para o desenvolvimento dos recursos durante o seu dia a dia no trabalho. "Buscamos capacitar esses novos profissionais ambiciosos e comunicativos para que adquiram competências multidisciplinares, como estratégia comercial e pensamento digital, e aprendam na prática a atuar em uma empresa multinacional e de grande porte como é a Souza Cruz. Já durante o programa, os participantes serão fundamentais para multiplicar o conteúdo aprendido para outros vendedores", explica Monique Stony, Gerente de Recursos Humanos da Souza Cruz.



Ao todo, serão 28 vagas para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco. Os interessados em se juntar à Souza Cruz neste programa deverão ter formação superior, inglês avançado, CNH B definitiva, possibilidade de mobilidade e aderência ao perfil das vagas. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 27 de janeiro pelo site da Souza Cruz.



O processo de seleção para o programa será composto de cinco etapas eliminatórias: inscrição online, entrevista inicial à distância, dinâmica de grupo, entrevista com gestor e teste de direção. As duas últimas etapas serão feitas presencialmente nas unidades da Souza Cruz, em oito cidades ao mesmo tempo. Os aprovados terão remuneração fixa e variável, além de benefícios.



Serviço:

Inscrições: até 27 de janeiro de 2020

Site: www.souzacruz.com.br

Requisitos: formação superior, inglês avançado, CNH definitiva, possibilidade de mobilidade e aderência ao perfil das vagas.