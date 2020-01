Faetec está com mais de 20 mil vagas para cursos de qualificação

Para quem quer começar o ano com oportunidade de melhor o currículo, os interessados têm só esta semana para se inscrever nas mais de 20 mil vagas para cursos de qualificação profissional na Região Metropolitana da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Do total, as unidades da Faetec do município do Rio lideram o ranking com 13.728 oportunidades, seguidas das cidades da Baixada Fluminense com um total de 3.812, sendo Duque de Caxias com 1.018, Nova Iguaçu com 440, Queimados com 425, Guapimirim com 420, Nilópolis com 400, Mesquita com 239, Magé com 229, Belford Roxo com 222, Japeri com 204, Paracambi com 145 e Seropédica com 130. Niterói concentra 2.094 vagas, São Gonçalo tem 735 e Itaboraí oferece 435 oportunidades.

"A Faetec tem o compromisso de promover a formação profissional de qualidade. Essa é uma grande oportunidade de começar o ano realizando um curso de qualificação gratuito, e assim, melhorar o currículo, aumentando as chances do ingresso no mercado de trabalho", pontua Romulo Massacesi, presidente da Faetec.

Entre as oportunidades oferecidas estão costureiro, garçom, padeiro, mecânico de automóveis leves, operador de computador, inglês iniciante e intermediário, recepcionista em meios de hospedagem e cabeleireiro. Na modalidade semipresencial, serão ofertados os cursos de eletricista instalador predial de baixa tensão e programador mobile com android studio.