Furnas oferece 500 vagas para fazer curso gratuito de cuidador

Para quem está em busca de uma qualificação profissional, Furnas oferece 500 vagas para capacitação de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência, em parceria com o Centro Brasileiro de Cooperação Intercâmbio de Serviços Sociais (CBSIS). O objetivo é contribuir para o aprimoramento profissional destas pessoas e melhoria da qualidade de vida dos que precisam de cuidados especiais. As inscrições ocorrerão entre o dia 21 e 24 deste mês.

"Vamos iniciar mais um ciclo desta iniciativa, que ratifica o compromisso social de Furnas. O curso alcançou resultados significativos nas últimas duas décadas, contribuindo para a qualificação profissional das pessoas e promovendo o bem estar de quem precisa", afirma Claudia Tenório, assistente social da empresa.

Com duração de dois meses, a capacitação para cuidador contará com dez aulas teóricas e duas práticas que incluem visitas técnicas a instituições, totalizando 160 horas. Na programação serão abordados assuntos como: guia prático do cuidador, cuidado com o corpo e valorização dos sentidos, interações sociais, família, violência e maus tratos, entre outros. O aluno só receberá o certificado de conclusão se tiver 75% de frequência.

As inscrições para o curso poderão ser feitas na sede do CBSIS, na Rua Pedro Américo, 394, no bairro Catete, na Zona Sul do Rio, das 10h às 12h e 13h às 16h.